Dos muertos por incidentes en un partido de la Copa Libertadores

Dos personas murieron en las inmediaciones del Estadio Monumental de Santiago de Chile, en la previa del encuentro de la noche de ayer entre Colo Colo y Fortaleza por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. A pesar de la tragedia, el partido se suspendió recién en el minuto 72 tras la invasión de la cancha por parte de un grupo de hinchas locales.

Una muerte provocada por un vehículo policial

Medios locales precisaron que la tragedia se debió a una avalancha generada por personas que intentaron ingresar al estadio, ante lo que la Policía intervino con un camión lanzagases. El vehículo habría aplastado a una joven de 18 años y un menor de 13, que estaban atrapados debajo de una reja caída, lo cual provocó la muerte de ambos.

Tras el hecho, los hinchas se enfrentaron a la policía, que intentó dispersarlas utilizando carros lanza agua.

El ministro chileno de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció en la noche del jueves que se imputó al oficial de Carabineros que conducía el vehículo. Por otro lado, renunció la funcionaria Pamela Venegas, jefa del programa Estadio Seguro.

Versiones iniciales habían planteado que el niño y la joven fueron aplastadas por la estampida de gente o que la caída del cerco había aplastado y asfixiado a las víctimas. Sin embargo, las mismas fueron desmentidas por relatos de testigos.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto. Voy a iniciar una demanda y necesito ayuda legal. Es una familia que está totalmente desecha y me incluyo. Mi mamá está destruida y no sé cómo vamos a seguir con esto. Les pido a ustedes que me ayuden”, expresó la hermana de una de la mujer que murió. “Mi hermana venía con entrada en mano, con su carnet. Ella estaba con dos amigos y los carabineros los culparon de la avalancha que los terminó aplastando”, agregó.

El partido se suspendió, pero más tarde

A pesar de los incidentes, el partido arrancó con el estadio lleno, pero se suspendió a los 72 minutos a causa de una invasión de la cancha por parte de los hinchas de Colo Colo que rompieron el acrílico de una de las tribunas y por los incidentes que se siguieron produciendo durante toda la noche en el exterior del estadio.

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera detuvo el encuentro y los jugadores de Fortaleza huyeron al vestuario para evitar una posible agresión, mientras que sus pares del local intentaron calmar a su gente, sin entender en ese momento lo que había ocurrido afuera.

¿Habrá consecuencias para Colo-Colo?

En una publicación en X, la Conmebol lamentó "el fallecimiento de dos hinchas en las inmediaciones del Estadio Monumental". Informó también que el equipo quedó cancelado definitivamente. Colo-Colo se expone a graves sanciones, como la quita de puntos y hasta la eliminación de la Copa Libertadores 2025, según prevé el reglamento.

Colo-Colo es el próximo rival de Racing en la Libertadores. El encuentro está pactado para el próximo 22 de abril en el Monumental de Santiago, aunque habrá que esperar lo que decida Conmebol.

La investigación

El Instituto de Derechos Humanos (INDH) de la Región Metropolitana anunció, por su parte, que está “evaluando acciones judiciales” por la muerte de los dos jóvenes.

“Todo ello para efectos de levantar toda la información y antecedentes necesarios que nos servirán para evaluar las acciones judiciales a seguir en este grave caso”, comunicó Beatriz Contreras, jefa del INDH Metropolitano, antes de señalar que contactará con Fiscalía Oriente y con la jefa de zona metropolitana de Carabineros para conocer sus versiones.

El fiscal Francisco Mores indicó que “aproximadamente a las 18.30, un grupo de sujetos intentó ingresar a la Casa Alba (complejo deportivo) para luego ingresar al Estadio Monumental”.

“Es en ese contexto que el personal de Control de Orden Público (COP de Carabineros) realizó distintas maniobras con el objetivo, principalmente, de que estas personas no pudieran ingresar. Se produce una estampida que implica la caída de una reja y en este momento se está investigando si es que algún carro policial tuvo participación en los decesos”, sostuvo en declaraciones reproducidas por el diario La Tercera.