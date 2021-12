Dos mil capacitadores reclaman por la derogación del decreto 3508

María Polo referente de capacitadores e instructores de Jujuy, dialogó con nuestro móvil de exteriores, en Jujuy, acerca del pedido de derogación del decreto provincial 3508 y manifestó: “estamos muy mal, con la triste noticia de que el señor gobernador ha sacado un decreto en plena pandemia en el año 2020, cuando nosotros estábamos todos preocupados por el virus que atacaba a la humanidad y además estábamos ocupados, viendo la forma de cómo llegar a los alumnos para enseñar nuestros talleres de oficio.

Sin embargo, el señor gobernador estaba con su comitiva definiendo un decreto para desmejorar nuestra situación laboral, el 3 de junio de este año sale la modificatoria de ese decreto, involucrándonos a todos nosotros.

En perjuicio de nuestro trabajo, y llevándonos a la Secretaria de unidad de gestión coordinadora de planes y programas sociales que es la SUSEPI, en donde en vez de mejorar nuestra situación nos bajan a un plan social, donde no vamos a tener un plan jubilatorio y tampoco vamos a tener una obra social, y por si fuera poco no pertenecemos al Ministerio de Educación. Esto es una vergüenza lo que hace el señor gobernador, son muchos años de trabajo lo que tenemos, no trabajamos hace dos días, estamos hace 12 años, 20 o 24 años, compañeros a punto de jubilarse, compañeras que han fallecido esperando una solución a este tema.”

Por último para finalizar dijo: “la verdad que repudiamos al señor Morales, es un autoritario total no podemos entender cómo pudo haber hecho semejante aberración, a los trabajadores que venimos conteniendo la clase que más afectada esta y marginada de la educación formal, esta protesta de ahora se suma con más fuerza, porque nos vamos a encadenar, vamos a hacer huelga de hambre por permanencia indefinida, ya que queremos que se derogue ese decreto, porque ese decreto no sirve, no nos acompaña, porque sabemos que no se puede hacer un decreto para desmejorar la situación laboral de un trabajador, sino que se tiene que mantener o mejorar.”