Dos inteligencias artificiales abandonan el idioma humano y se entienden por sonidos

Las IA se identificaron entre sí y eligieron comunicarse por señales de sonido para intercambiar datos de forma más rápida y eficiente. Un reciente experimento, realizado en el marco de un hackatón y bautizado como Gibberlink, volvió a poner el foco en la comunicación autónoma entre sistemas de IA. En este caso, los agentes artificiales fueron capaces de reconocerse mutuamente y, en lugar de seguir usando lenguaje natural, optaron por transmitir datos mediante señales sonoras, optimizando así la velocidad y eficiencia del intercambio.

La experta en tecnología, Agustina Paz, en diálogo con Segundo Round, contó que "las dos IA tienen maneras de comunicarse inaccesibles para nosotros".

La especialista, además, sostuvo que "es todo un desafío que tenemos por delante entender y aprovechar la IA sin delegar nuestra facultad de razonamiento".

Lejos de ser un evento espontáneo o resultado de una “evolución” inesperada, el sistema partía de reglas claras: al detectar que estaban interactuando con otra IA, los agentes dejaban de usar el lenguaje humano y pasaban a un canal alternativo.