Dos grandes voces de la locución argentina celebran la radio en su día

Con motivo de recordarse hoy la primera transmisión radial en nuestro país, que se concretó desde la terraza del Teatro Coliseo en 1920, Adrián Noriega, en Nunca es tarde, recibió la visita de dos figuras muy representativas de la radiofonía argentina.

“El streaming es un invento de Juan Alberto Badía”, señaló Giles junto a Sánchez quien fuera la voz de Imagen de Radio.

La locutora y docente contó cómo fue aquella convocatoria y definió como “mágico y maravilloso” el trabajar con él.

Del mismo modo, Giles recordó cómo fue trabajar con Badía y su paso por Verano en Imágenes, entre otros.

En la charla, además, ambos reflexionaron sobre el futuro de la radio en tiempos donde los medios de comunicación atraviesan cambios a partir de la incursión de las redes sociales y los avances tecnológicos.

“La radio va a seguir y se va a aggiornar porque siempre hubo momentos donde los cambios nos zarandean un poco”, dijo Sánchez.

En la misma línea, Giles indicó que “tenemos las fuerzas intactas, la radio está viva y va seguir por mucho tiempo más viva”.

A su vez, remarcó que “la radio es pasional y esa pasión tiene que crecer y multiplicarse, los bichos de radio tenemos felicidad por estar acá”.