Dos estudiantes argentinos fueron seleccionados por la NASA para diseñar una misión a Marte

Ana Paula Vega Junhanns (17) y Felipe Pujol (18) son dos estudiantes argentinos que fueron seleccionados para participar en United Space School 2026, un programa educativo internacional que permite trabajar en el diseño de una misión tripulada a Marte.

Felipe Pujol, estudiante del Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó la experiencia de formar parte de este proyecto, al poner en valor el aprendizaje y la posibilidad de representar al país en una iniciativa de alcance global.

"Se trata de un programa estudiantil que se realiza todo los años y que lo que busca es congregar a 50 estudiantes de todo el mundo para que piensen y desarrollen la idea de una misión a Marte. Serán dos semanas, desde el 18 de julio hasta el 3 de agosto, en Houston, Texas, en el Centro Espacial Johnson", explicó.

El desafío consiste en diseñar una misión tripulada a Marte, contemplando aspectos como la logística del viaje, la supervivencia en el planeta y el desarrollo de soluciones innovadoras frente a condiciones extremas.

"Desde chico fui muy creativo y proactivo. Me gustaba diseñar y armar naves espaciales, y fui creciendo y me di cuenta que me gustaban mucho las matemáticas y la física, que son muy creativas. Empecé a ir a concursos de ciencias y a las olimpiadas matemáticas, y ahí empiezo a desarrollar un perfil que me permitió avanzar en el proceso de selección que inició el 31 de octubre", expresó el joven de 18 años.

La participación de estudiantes argentinos en este tipo de iniciativas refleja el nivel de formación académica y el interés creciente por las disciplinas vinculadas a la ciencia y la tecnología.