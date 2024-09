Dos ciudadanos argentinos secuestrados por Hamas expusieron en Diputados

Dos ciudadanos argentinos, secuestrados en la Franja de Gaza por el grupo terrorista Hamas luego de los ataques del 7 de octubre del 2023 perpetrados contra el Estado de Israel, relataron en la Cámara de Diputados los detalles de su cautiverio, al que definieron como "un infierno".

Se trata de Clara Marman y su pareja, Luis, que relataron el hecho ocurrido ese día cuando un grupo de familiares fueron secuestrados por el grupo terrorista Hamas, que la tuvo a ella de rehén por más de 50 días, durante una reunión conjunta de la comisión de Relaciones Exteriores, que preside Fernando Iglesias y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a cargo de Sabrina Ajmechet.

"El cautiverio es un infierno, pero la incertidumbre de no saber qué pasa con los seres queridos no permite seguir viviendo", recordó Clara visiblemente conmovida.

En tanto, Luis también fue secuestrado en el kibutz Nir Itzjak donde vivía Clara, junto con los hermanos de ella Fernando y Gabriela, y su sobrina Mía, de solo 17 años.

Clara y Gabriela Marman fueron dejadas en libertad junto a Mía, en una tregua de alto al fuego entre Israel y Hamás, el 28 de noviembre cuando se liberaron mujeres y niños a cambio de prisioneros palestinos.

Sin embargo, Luis y su cuñado quedaron detenidos 129 días, hasta que fueron liberados por las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI).

"Me es muy importante que el mundo escuche, que sepan lo que fue el 7 de octubre, el infierno que pasamos. Hay 101 rehenes que siguen pasando eso. Tuvimos suerte, por eso estamos acá. Es increíble contarlo como suerte", afirmó Clara, cuya historia conmovió hasta las lágrimas a los diputados presentes que siguieron con atención ambos relatos.

Luis, por su parte, sostuvo que "no volvimos a casa y tampoco volvimos a ser los mismos, el 7 de octubre nos cambió la vida a todos de una una forma u otra nosotros lo que hacemos es apoyar a las familias que todavía tienen rehenes, tratar de darle esperanza y luz cuando podemos es como si tuviéramos una misión y por esa misión estamos aquí. Tratamos de fortalecernos para que no se olviden lo que fue el 7 de octubre y tratar de hacer fuerzas para recibir de vuelta a los 101 rehenes que todavía no han vuelto".