Dos bares argentinos, entre los mejores del mundo

Dos bares argentinos fueron incluidos en la lista 51-100 de The World's 50 Best Bars 2025, dada a conocer en los últimos días.

Se trata de los establecimientos Victor Audio Bar, en el puesto 87; y Florería Atlántico, en el puesto 90.

Los establecimientos ubicados entre los puestos 1-50 de The World's 50 Best Bars 2025 se revelarán el próximo 8 de octubre en una ceremonia de premiación en Hong Kong.

Victor Audio Bar, creado por el equipo de Tres Monos y el restaurante Niño Gordo, ingresó a la lista sólo seis meses después de su apertura, en marzo pasado.

Ubicado en Palermo Soho, Victor tiene una propuesta que combina nostalgia y contemporaneidad.

Incluye coctelería clásica, música analógica con un sistema de audio especialmente diseñado y una gastronomía de comfort food reinterpretada con un guiño vintage.

Por su parte, Florería Atlántico, de Renato "Tato" Giovannoni y Aline Vargas, fue un pionero silencioso de la escena de bares de Buenos Aires desde que abrió sus puertas en 2013.

Ocultos por su exterior de floristería, en el interior los cócteles cuentan la historia de la inmigración al país a través de combinaciones de sabores inolvidables, destacan desde 50 Best.

Florería Atlántico tuvo presencia constante en la lista de The World’s 50 Best Bars desde su inauguración en 2013 y ha sido proclamado The Best Bar in South America ocho veces.