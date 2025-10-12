Dos bares argentinos, entre los 50 mejores del mundo

Los bares argentinos Tres Monos y Cochinchina fueron incluidos en la lista de los 50 mejores bares del mundo, dada a conocer este miércoles en Hong Kong por The World's 50 Best Bars.

Días atrás se había difundido la lista con los puestos del 50 al 100, en la que figuraron otros dos bares argentinos: Victor Audio Bar, que irrumpió en la popular lista en la posición 87; y Florería Atlántico, que se ubicó en el puesto 90.

En el Top 50, un jurado de más de 540 expertos de todos los continentes distinguió a dos bares porteños que ya estaban en el ranking: Tres Monos, que ratificó su lugar como el mejor de Sudamérica, al ubicarse en el puesto 10; y Cochinchina, en el 26.

Sobre Tres Monos, presente en el ránking por sexto año consecutivo, los organizadores de la lista destacan que se trata de "un pequeño bar independiente que causa un gran impacto".

"Se ha dedicado gran atención al abastecimiento local: el bar colabora con productores para crear sus propios productos, como un whisky estilo bourbon con granos, licores, sake y vinos locales", amplían.

Y completan: "Además, su academia, La Escuelita, capacita a personas de barrios desfavorecidos en habilidades de hostelería".

Además de su propuesta de coctelería, Tres Monos produce su whisky, vino, gin, licores y sake, elaborados íntegramente en Argentina en colaboración con productores locales y utilizando materias primas nacionales.

El bar también mantiene un fuerte compromiso con la formación y el impacto social: Cuenta con una escuela de coctelería sobre el bar, en Palermo, y otra en el Barrio Mugica, inaugurada en diciembre de 2023.

Esta última forma parte de un programa de desarrollo humano y sostenibilidad que, desde hace más de dos años, capacita y emplea a jóvenes del barrio en los distintos espacios del grupo; e incluye una bolsa de trabajo para promover su inserción en la industria.

En tanto, sobre Cochinchina, los organizadores de la lista resaltan su "llamativa barra en forma de U bajo los imponentes letreros asiáticos".

"La intención es clara: CoChinChina quiere transportarte a un destino completamente nuevo", explican.

Y concluyen que "su propietaria y bartender, Inés De Los Santos, une los dos mundos diversos de Vietnam y Francia, imprimiéndoles un acento argentino".

Con una propuesta que fusiona identidad franco-vietnamita, CoChinChina combina cocina de autor y coctelería innovadora.

La lista completa se puede consultar ACÁ.