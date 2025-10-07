Dos años del ataque del 7 de octubre de Hamas: "Sé que Eitan volverá a nosotros"

Se cumplen dos años del atentado del 7 de octubre de 2023 cometido por Hamas en Israel, fecha que marcó el inicio de una escalada de violencia con secuestros masivos, pérdidas humanas y daños estructurales. En ese contexto, muchas familias siguen esperando la liberación de sus seres queridos. Entre ellas está la madre de Iair Horn, quien fue secuestrado ese día junto a su hermano Eitan; Iair logró ser liberado tras 498 días en cautiverio, pero Eitan continúa retenido.

Ruth Chmiel, madre de los hermanos Horn, dialogó con el equipo de Creer o reventar y, tras recordar lo ocurrido hace dos años, expresó su esperanza de que la comunidad internacional presione para lograr acuerdos definitivos que incluyan la liberación de Eitan y de todos los que aún están en Gaza.