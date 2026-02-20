Dos agentes heridos por la explosión de una encomienda en la escuela de Gendarmería

El Ministerio de Seguridad Nacional informó que hoy, a las 13.49 horas, se produjo una explosión en el piso 11 de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina, ubicada en Av. Paseo Colón 533, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El hecho ocurrió cuando personal de la Fuerza manipuló una encomienda que habría sido recibida meses atrás y se encontraba a resguardo en la dependencia. Al abrirla, se generó una explosión que provocó lesiones a dos efectivos.

Los dos heridos fueron trasladados al Hospital Argerich por el SAME, sin riesgo de vida, mientras que un tercer efectivo permanece en recuperación y fuera de peligro.

De manera preventiva, se evacuaron a 320 personas: 120 correspondientes al edificio de Paseo Colón 533 y 200 al edificio contiguo de Paseo Colón 525.

Se dispuso un operativo de seguridad en la zona y la investigación quedó a cargo del Juzgado Federal del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi.

Las tareas periciales son llevadas adelante por la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, el equipo técnico más calificado del país en materia de análisis de explosivos y artefactos complejos, con experiencia específica en intervención, desactivación y peritaje de dispositivos.

El Ministerio continúa trabajando junto a la Justicia y las Fuerzas intervinientes para esclarecer el hecho.