Dormir en camas separadas puede favorecer el descanso de muchas parejas según el consejo médico de especialistas

Según el estudio desarrollado por el Sleep Council británico, el porcentaje de quienes lo hacen ha subido del 8% al 12% en cinco años. Los beneficios de esta práctica abarcan desde una mejor calidad del sueño a un potencial incremento en las relaciones sexuales. Pablo Ferrero neurólogo y médico especialista en sueño conversó con el equipo de Korol en el Aire por Radio Nacional sobre este hábito y como el mismo puede beneficiar el descanso de ciertas personas.

"El sleep divorce funciona muy bien en aquellas personas que tienen problemas al dormir con su pareja. Suele ser debido a los ronquidos, porque uno de los dos se mueve mucho o respira fuerte. Entonces desde la medicina especializada en sueño aconsejamos que prueben dormir en camas separadas o inclusive si es posible en cuartos separados, porque suele funcionar muy bien y se obtienen grandes beneficios", mencionó.

Ferrero advirtió que mejorar la calidad del descanso aporta muchos beneficios "en su eficiencia y por consecuencia disminuye la irritabilidad". "No hay que esperar hasta los 50 años para priorizar el buen sueño, si uno duerme mal, todo funciona mal. Hay que romper la inercia social", agregó.