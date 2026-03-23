"Doradas", la primera obra argentina escrita con inteligencia artificial

José María Muscari, director, actor y dramaturgo, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó la singularidad de "Doradas", la obra que reúne en el Teatro Nacional Cervantes a cinco actrices reconocidas en una propuesta que reflexiona sobre la fama, el paso del tiempo y las emociones.

En ese marco, contó cómo fue su experiencia de escribir el guion con inteligencia artificial y resaltó: "Es el primer texto de teatro en la Argentina escrito por IA".

"Fue un desafío diferente, la IA fue como mi aliada y guiándola fui haciendo determinados momentos del espectáculo que son festejados por el público. Es una sorpresa lo que le pasa al público con los textos creados por la inteligencia artificial, el resultado es mucho más de lo esperado", dijo.

La pieza está protagonizada por Cristina Alberó, Marta Albertini, Judith Gabbani, Carolina Papaleo y Ginette Reynal, quienes encarnan un recorrido que mezcla confesiones personales con una estética que recupera elementos del pasado.

"Cumplo 30 años como director y mas de 70 espectáculos estrenados y nunca había dirigido una obra en el Cervantes. Quería que me acompañen actrices que nunca estuvieron ahí y se armó este quinteto de mujeres que no había llegado al Cervantes", expresó.

“Doradas” se presenta como una obra que incorpora herramientas contemporáneas, incluida la colaboración de inteligencia artificial en su escritura, en una propuesta que busca explorar nuevas formas de creación teatral.

Las funciones se realizan de jueves a domingos a las 18 en el Teatro Cervantes, tras su estreno el 19 de marzo, y permanecerá en cartel hasta finales de mayo. "Es un espectáculo que el público está disfrutando un montón", resaltó Muscari.