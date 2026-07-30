Dopamina virtual: advierten sobre el fenómeno de las compras ficticias

Las plataformas que permiten simular compras sin concretar una transacción real ganan cada vez más popularidad, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Aunque parecen simples espacios de entretenimiento, especialistas advierten que activan mecanismos psicológicos asociados con la recompensa y la gratificación inmediata.

Débora Blanca, psicóloga especializada en ludopatía y tecnoadicciones y directora de Lazos en Juego, dialogó con el equipo de Korol en el aire sobre este fenómeno y advirtió que estas plataformas explotan el sistema de recompensa del cerebro mediante el placer inmediato.

La especialista explicó que este comportamiento se vincula directamente con la liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado al placer de corto plazo. "La dopamina está relacionada al placer, a la necesidad de placer, pero ese placer de corto plazo con picos", precisó Blanca sobre el mecanismo biológico.

Durante la entrevista, comparó el efecto de estas pantallas con otras conductas compulsivas que agotan al individuo y generan dependencia. "Todo lo que son dispositivos tecnológicos, las pantallas, las redes sociales, las apuestas, las compras... este circuito es el del comprador compulsivo", detalló.

Blanca recordó el caso de una paciente que, al no poder elegir, compraba todos los colores de una misma prenda, evidenciando que el objeto en sí era secundario. "Ella no disfrutaba de los productos, no tiene que ver con disfrute. La recompensa estaba en el hecho de la compra", remarcó.

La psicóloga subrayó que la exposición constante a estos estímulos digitales está llevando a las personas a un estado de agotamiento mental profundo. "Justamente de lo que se trata es de encontrar situaciones que nos saquen un poquito de lo dopamínico porque esto nos está extenuando", advirtió con preocupación.

Sobre la utilidad de estas aplicaciones de simulación, consideró que solo podrían tener sentido como una herramienta transitoria en tratamientos específicos. "En una situación de recuperación de una adicción... se busca un sustituto, y tal vez que esto pueda servir. Pero en situaciones excepcionales, no como modo de jugar", aclaró.

Finalmente, la profesional instó a buscar un equilibrio que permita recuperar el control sobre los impulsos de consumo, sean estos reales o virtuales. Sostuvo que el primer paso para sanar es entender que el alivio dopamínico es solo un puente cortito que no resuelve el problema de fondo.

A mediano plazo, la exposición constante a este tipo de estímulos puede fomentar la búsqueda de recompensas rápidas e inmediatas. Los especialistas señalan que esto puede influir en la tolerancia a la espera y en la forma de gestionar la frustración.

Los adolescentes constituyen uno de los grupos más vulnerables. Su relación cotidiana con la tecnología y la menor capacidad para identificar ciertas estrategias persuasivas los convierte en un público especialmente atractivo para estas plataformas.