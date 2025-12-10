¿Dónde se vendió la boleta ganadora del Quini 6?

“La herradura de la suerte” es el nombre de la agencia de juegos ubicada en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe. Está ubicada en General Urquiza al 563, frente al Centro Integrador Comunitario (CIC) del Barrio América. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la dueña del local que vendió la boleta del Quini 6, modalidad Revancha, que se quedó con el pozo récord de poco más de $8.844 millones de pesos y el ganador es un habitante de la ciudad santafesina.

Lidia Ester Soto contó que “ya hace doce años que tenemos la agencia” en la ciudad.

"Es un récord histórico, nunca se entregó un premio tan importante”, dijo sobre el pozo que alcanzó este año el Quini.

“Estamos muy contentos, es una muy buena promoción para nosotros como agencieros y también para Reconquista”.

“Yo me lo esperaba, soy una persona de fe, para eso trabajamos, vino lo que tanto esperábamos”, reveló.

“El ganador tiene tiempo hasta el 22 de diciembre para presentarse”, explicó.