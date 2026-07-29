“Donde los valles se encuentran”: nueva edición del concurso Cata San Juan

La 38va. edición del Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan, organizado entre el Gobierno provincial, el Consejo Profesional y el Centro de Enólogos de San Juan, fue presentada en la 138º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional.

La edición 2026 se presenta bajo el concepto “Donde los valles se encuentran”, en alusión a las cinco regiones vitivinícolas que se destacan en el país: Norte (Valles Calchaquíes), Litoral (Entre Ríos), Atlántico (Buenos Aires), Patagonia y Cuyo.

El anuncio de la actividad, que cuenta con el apoyo de la Cámara de Vitivinicultura y la Cámara de Bodegueros de la provincia, se realizó en el auditorio del Centro de Capacitación y Negocios del Agro del predio ferial de exposiciones de Palermo.

El Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan se remonta a 1988, cuando fue creado con el propósito de valorar y reconocer la calidad de los vinos argentinos, especialmente aquellos de la provincia de San Juan.

Pueden participar todas las bodegas inscriptas en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y también elaboradores de Vinos de Autor.

Cada vino es sometido a una cata a ciegas por un jurado compuesto por enólogos, sommeliers y expertos bajo estándares fijados por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

La ceremonia de entrega de premios del concurso -declarado de interés tanto por la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan como por el Congreso de la Nación- se realizará en octubre.