El referente de Red Solidaria Neuquén, Rubén Lezcano, en diálogo con Nacional Neuquén reveló “Notamos que donde antes había una persona durmiendo en la calle hoy hay tres o cuatro, habría en la calle alrededor de mil personas.”

Lezcano sostuvo que “Las personas vienen pensando que esta es la panacea en cuanto a conseguir trabajo y demás y cuando agotan los recursos terminan en situación de calle, en una ciudad muy cara. Con la situación de víctimas de violencia de género cada vez que tenemos que buscar un alquiler para alguna de ellas no conseguimos, tratamos de armar un banco de alquileres y no se consigue.”

“Nos preocupa hay pidiendo no solamente gente que no tiene ningún tipo de soporte económico, sino que además hay personas que tienen vivienda, pero no les alcanza para comer, entonces salen a buscar en los cestos, a pedir en los espacios donde venden comida, hay un aumento de población pidiendo en la calle que antes no la teníamos. Notamos en el incremento a los comedores donde estamos asistiendo, en cada uno de los comedores por día se suman cuatro a cinco personas. Tampoco los comedores dan abasto, comienzan a racionar, si antes daban todos los días ahora lo hacen tres veces por semana.”

“Es angustiante cuando llegas a un comedor con una caja de bananas y ver las lágrimas de criaturas cuando se llevan tres o cuatro bananas a su casa, este tipo de situaciones son las que nos movilizan y movilizan a un montón de voluntarios que pese a la crisis están dejando su tiempo.”

Además Lezcano colabora con el grupo Creciendo Juntas y un grupo de scauts paralelo al de Red Solidaria, contó que buscan en el Mercado Concentrador alimentos que pueden servir para comedores.

Para colaborar con Red Solidaria Neuquén 299 605 9911