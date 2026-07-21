Donaron remeras de la Selección argentina para familias necesitadas

A pocos días de la final del Mundial de fútbol, la empresa de indumentaria Follow Me entregó más de 1.700 remeras de Argentina para familias en situación de vulnerabilidad.

Las prendas fueron distribuidas entre más de 27 instituciones sociales de distintos puntos del país, entre comedores, merenderos, hogares y organizaciones comunitarias.

Entre las beneficiadas se encuentran el Comedor Pequeños Gigantes, el Merendero Ricardo Miño, Pasitos del Corazón, Volando Alto, El Clubsito, Los Argentinitos, Argentina Humana, Capullo de Amor, la Fundación Social Argentinos Juniors y el Hogar de Niños y Alegría.

Desde su fundación en 2014, la empresa lleva adelante distintas acciones solidarias y ambientales a través de su programa de Responsabilidad Social Empresarial.

A lo largo de los años colaboró con causas como Casa Garrahan -donde entrega camperas de egresados a los chicos y sus familias-, la construcción de viviendas junto a Techo Argentina y la reutilización de descartes textiles junto a organizaciones comunitarias de todo el país.

"Sabíamos que el país entero iba a estar detrás de la Selección y quisimos que nadie se quedara afuera de esa emoción", expresó Julián Cali, Socio y director de Marketing de Follow Me.

"Fue una acción muy movilizante, porque nos acerca y nos muestra realidades que muchas veces no vemos, y nos permite aportar nuestro granito de arena", agregó.

También contó que el operativo, que implicó producción, logística y coordinación con cada organización, se llevó adelante a contrarreloj para llegar a tiempo antes de la final.

Además, Cali destacó el valor simbólico de la donación: "Entendemos que para muchas personas esta es la única prenda de Argentina que tienen, y nos emociona muchísimo poder ayudarlos".

"Los buzos y las remeras son mucho más que una prenda: son recuerdos, historias y emociones", resumen desde la empresa.