Donald Trump y la nueva estrategia internacional de Estados Unidos

En el plano global, Estados Unidos continúa redefiniendo su política exterior, marcando un énfasis creciente en la prioridad de sus intereses y en posturas estratégicas más asertivas, una orientación que ha generado tanto apoyos como cuestionamientos en el mundo. El rol estadounidense en este nuevo escenario combina la búsqueda de acuerdos, la reconfiguración de alianzas tradicionales y una postura más independiente frente a organismos multilaterales.

El analista internacional Aníbal Corbacho dialogó con el equipo de Ramos generales y destacó que en este momento la administración del presidente Donald Trump promueve una política exterior que coloca al país en el centro de sus decisiones, enfatizando la defensa de sus intereses nacionales, la presión sobre aliados tradicionales y la búsqueda de acuerdos que reflejen su visión geopolítica y económica en un contexto global complejo.