Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense Donald Trump anunció la suspensión temporal del "Proyecto Libertad", una operación militar lanzada apenas unos días antes para escoltar buques comerciales a través del estrecho de Ormuz. A través de su plataforma Truth Social , el mandatario justificó la pausa citando "avances significativos" hacia un acuerdo definitivo con Irán, tras negociaciones indirectas mediadas por países como Pakistán.

Por este tema, el analista internacional Nicolás Bonini, en diálogo con Segundo Round, dijo que "esperemos que esto resulte la salida definitiva del conflicto militar y energético que azota al mundo, y particularmente a Medio Oriente".

Bonini, además, agregó que "Irán, igual, le puso un freno al optimismo norteamericano, porque quieren tomarse un tiempo para analizar las condiciones para la pacificación de la región".

Trump describió la medida como un gesto de buena voluntad para facilitar la firma de un pacto que ponga fin a las hostilidades, aunque aclaró que el bloqueo militar y las sanciones económicas contra el régimen de Teherán permanecerán activos