Donald Trump recibió a Lionel Messi y al Inter Miami

Tras la conquista de la MLS 2025, el Inter Miami vivió una jornada histórica en Washington D.C.

El presidente Donald Trump encabezó una recepción oficial para homenajear a los campeones, marcando el primer encuentro público entre el mandatario y el astro argentino, Lionel Messi.

Un encuentro marcado por la distensión

El evento, celebrado en la emblemática Sala Este, rompió con el rígido protocolo gracias al tono relajado de los protagonistas. Acompañado por Jorge Mas (propietario del club) y el resto del plantel, Messi recibió un efusivo saludo del mandatario.

"Gran trabajo", expresó Trump al estrechar la mano del capitán, quien se mostró sonriente durante toda la ceremonia.

Las anécdotas de la jornada

La charla no solo se centró en los logros del equipo rosa, sino que incluyó detalles curiosos y comparaciones futbolísticas:

El "efecto Barron": Trump confesó que su hijo menor es un ferviente seguidor del argentino. "Me preguntó si sabía quién venía hoy. Cuando me dijo 'Messi', entendí la magnitud de la visita", relató entre risas.

“Es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes. Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi. Mi hijo [Barron] me dijo: ‘Papá, ¿sabes quién estará allí hoy?’. Le dije: ‘No, tengo muchas cosas que hacer’. Me dijo: ‘Messi’. Es un gran fan tuyo”, le dijo el presidente al capitán argentino, lo que despertó las risas del auditorio.

El presidente no dejó pasar la oportunidad de mencionar a Pelé y aseguró que Messi es mejor que Pelé, algo que despertó el aplauso de todo el plantel.