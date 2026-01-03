Donald Trump difundió una foto de Maduro tras su captura y dijo que EEUU llevará a Venezuela hacia una transición

En una conferencia de prensa ofrecida esta tarde, Trump informó que el dictador venezolano fue trasladado junto a su esposa hacia la ciudad de Nueva York, donde será juzgado por el delito de narcoterrorismo.

Trump dijo además que Estados Unidos estará a cargo de Venezuela en una transición pacífica y consideró que María Corina Machado, la dirigente que ganó las elecciones presidenciales en Venezuela junto a Edumundo González Urrutia y no pudo asumir tras denunciar fraude, está al tanto de la situación.

El mandatario dio precisiones sobre el operativo en el que se detuvo al presidente venezolano y reveló en ese sentido que al verse rodeado Maduro quiso escapar por una puerta lateral. También agregó que Estados Unidos venía desde hacía meses estudiando cada uno de los movimientos del mandatario sudamericano.

Además aclaró que en el procedimiento efectuado sobre Caracas para el arresto no hubo bajas ni del Ejército venezolano ni del estadounidense.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa [Cilia Flores], fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses“, declaró.

El presidente norteamericano calificó de “espectacular” el operativo y luego exhibió una fotografía en la que se observa el traslado del líder chavista, con anteojos de negros y auriculares.

Ante las amenazas de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la posibilidad de llevar la lucha a las calles para conservar el poder, Trump advirtió que su país está listo para una segunda ola de ataques terrestres.

El primero había sido llevado a cabo durante la semana, cuando fuerzas norteamericanas atacaron un destacamento en el que se guardaba armamento perteneciente a una organización vinculada al régimen.

Trump explicó que tras la detención Maduro será juzgado por un tribunal del sur de Nueva York por el delito de narcoterrorismo.

“Fue una operación extraordinaria en Venezuela. Fue la fuerza que se utilizó para estos ataques para traer al dictador Maduro. Este fue un ataque en suelo muy parecido a lo que fue la eliminación de las fuerzas iraníes el año pasado. Maduro fue exitosamente capturado en la mitad de la noche”, describió.

“Estaba oscuro. Las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a cierta experiencia que tenemos”, narró.

Además, confirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, "tendrán que enfrentar a la justicia de Estados Unidos" ya que "fueron acusados en Nueva York por una campaña mortal del narcotráfico".

El jefe del Estado estadounidense detalló que Maduro fue atrapado en “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas”.

"Somos un país respetado nuevamente. Estas operaciones se dieron en colaboración con las diferentes fuerzas de Estados Unidos", añadió.

“Lo que se vio esta noche fue impresionante. Ningún servicio de los EEUU ha sido afectado. Hay mucha gente que está involucrada y no hubo pérdidas de miembros militares ni equipos. Tenemos el mejor equipo militar en el mundo", valoró.