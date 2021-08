Donación de sangre: realizaron la primera colecta en Esquel

La jefa de Hemoterapia del Hospital Zonal de Esquel, Aura Andrews, conversó con Postales de Radio sobre la colecta de sangre que se impulsó desde el Banco de Sangre del nosocomio. Hoy en una distribuidora de la ciudad fue la primera vez que el equipo se trasladó con los elementos necesarios para recibir a los donantes voluntarios. Subrayó que recibieron a la misma cantidad de donantes que reciben habitualmente en sus instalaciones (siete) y resaltó que fue “excelente”. Notan que hay muchos vecinos y vecinas que no pueden ir al Banco de Sangre por diferentes motivos y trasladarlo cada cierto tiempo puede acercarlo más a la comunidad. Adelantó que el 14 de septiembre es probable que hagan un operativo similar en el Hospital Rural de Trevelin, que no tiene banco de sangre. La intención es irse trasladando por diversas instituciones públicas y privadas.

El objetivo, señaló, es que todos las personas que donen sangre lo hagan de forma voluntaria y apuntó que “para eso los bancos de sangre tienen que tener suficiente suministro de sangre y derivados”. “Estamos cambiando esta perspectiva que tenía el Banco de Sangre antes, que era pedirle a los familiares donantes de sangre para las personas enfermas”, indicó la especialista. Destacó que si quienes van a donar no tienen un familiar o amigo internado, están más tranquilos y además es sangre más segura: “Si soy una persona que me cuido para donar cada, dos, cuatro o seis meses no voy a tener conductas de riesgo como drogas, alcohol en exceso, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Eso hace que bajemos los porcentajes de enfermedades de transmisión por sangre”.