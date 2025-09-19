Domos de tierra: construir con raíces y futuro

En diálogo con Silvia Maruccio y equipo, Lorena de Olinda Zavala contó su experiencia como “albañil de la tierra” y el desarrollo de su espacio Campo La Delinda en La Rioja. Tras años de trabajo y búsqueda de materiales accesibles, descubrió la técnica del súper adobe creada por el arquitecto Nader Khalili, utilizada en refugios de emergencia y adaptada hoy al turismo y a la vivienda sustentable. Zavala explicó que los domos se construyen con tierra del lugar y sacos de polipropileno, logrando estructuras resistentes, térmicas y de bajo costo. Con su proyecto Paraíso de Domos, combina bioconstrucción, turismo y capacitaciones para quienes quieren aprender a habitar de manera más armónica con la naturaleza.