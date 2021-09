Domenica 12 settembre si svolgono le elezioni primarie in Argentina

I n quella data si terranno le elezioni primarie, aperte, simultanee ed obbligatorie (PASO). In un clima di campagna teso e con una grande polarizzazione fra i candidati, tutti i partiti politici hanno insistito sull’importanza della partecipazione di tutti i cittadini.

Consultata dall’agenzia di stampa Sputnik, la politologa Ana Iparraguirre, direttrice dell’impresa di consulenza Dynamis Consulting, ha spiegato che in queste elezioni “si giocano le elezioni legislative del 2021 però nel contempo le elezioni di domenica servono per posizionarsi in vista delle elezioni presidenziali del 2023, sicché la definizione dei candidati vincitori farà parte della discussione”.

Le elezioni si svolgeranno nel quadro di una campagna polarizzata, con l’apparizione di una destra conservatrice che riesce ad attirare l’attenzione degli elettori giovani e con candidati disposti a dimostrare che sono la “migliore alternativa” . Nel contempo, la maggior parte dei sondaggi hanno rilevato la grande apatia della popolazione nei confronti della partecipazione ai comizi elettorali, in mezzo alla pandemia e alle conseguenze economiche. La Iparraguirre ritiene che vi è “molto scoraggiamento perché vi sono state due esperienze e nessuna di esse ha soddisfatto le aspettative perché ora tanto il blocco filogovernativo,Frente de Todos, quanto quello oppositore, Juntos por el Cambio, hanno un gran peso sulle spalle ed un’esperienza da difendere quando in nessuno dei due casi essa è stata positiva”.