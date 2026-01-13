Dolores Dimier de Vicente: "Se prioriza el desarrollo personal al familiar"

La baja de la natalidad es una tendencia global y regional donde nacen menos niños debido a factores como la postergación de la maternidad/paternidad, factores económicos, acceso limitado a cuidados y salud, y cambios culturales; llevando a un envejecimiento poblacional y cambios en la estructura familiar.

La secretaria académica del Instituto de Ciencias para la familia e investigadora del Observatorio del Desarrollo Humano y la vulnerabilidad de la Universidad Austral, Dolores Dimier de Vicente, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "las causas de esta caída son muchas. Es un fenómeno global que ha alcanzado niveles históricos a inicios de 2026".

Dimier de Vicente sostuvo que "otro elemento que explica esta caída es el menor embarazo adolescente, una tendencia positiva, pero que también contribuye a la baja general de nacimientos".