Docentes de Enseñanza Técnica conformes con la propuesta de aumento salarial

En comunicación con Radio Nacional Resistencia, Norberto Piñero, integrante de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET ) se refirió a la propuesta de aumento salarial realizada por el gobierno del Chaco: “es una propuesta superadora porque ahora se habla de un 18% de aumento y de una suma remunerativa de 2500 pesos. Contrasta con la situación del año pasado y hay que seguir trabajando pero no es una propuesta mala, que en el primer semestre representará un aumento de entre 24 y 26%”, aseguró.

En charla con Marcela Vaquer y Noelia Moreyra, Piñero agregó: “en lo referido a la cláusula gatillo pensamos que no es fundamental en una discusión salarial, pero para muchos tener la seguridad de acompañar la inflación les significa no perder poder adquisitivo, pero para nosotros es mejor superar los índices que puedan presentarse. Hay que recordar que el año pasado se generó una deuda del 20%, que reclamamos cobrar y hay que agregar el panorama de este año. Hay un panorama abierto, en el que la acreditación de los 2500 pesos remunerativos compensarán las pérdidas del año pasado. Esta nueva oferta es más amplia y se propone un escenario para continuar las discusiones, pero en definitiva serán los afiliados quienes decidirán su aceptación, o no. Quiero destacar que nunca en las negociaciones se habló de sumas en negro, ni se pensó en perjudicar a nuestro sector pasivo”, finalizó.