Docentes con salarios paupérrimos y estudiantes sin calefacción

Carina Sedano, secretaria general del sindicato unido de trabajadores de la educación, explicó que la última propuesta del gobierno no cumple con el mandato que surgió el 5 de julio en el plenario docente. Lo hizo durante el programa Muchas Gracias, en la entrevista realizada por Emilio Vera Da Souza, Carolina Quiroga y Ariel Robert.

La docente explicó que los representantes del gobierno llevaron una propuesta y a partir de las simulaciones realizadas se comprobó que no responde a lo mandatado por las escuelas y por ello se rechazó.

“Los miembros paritarios somos la voz de lo que nos han dado como mandato en las asambleas escolares y luego en los plenarios”, afirmó Sedano.

Respecto de la información que ha dado el gobierno a través de placas que informan supuestos aumentos, Sedano dijo que son mentiras y que esto obedece a “la intención del gobierno de confundir a la población”. Al respecto aseguró que ha quedado claro con la masiva marcha que las mendocinas y los mendocinos apoyan a las y los docentes.

En este sentido, explicó que desde el sindicato se está difundiendo el acta paritaria “para que cada docente saque la cuentas con su bono de sueldo. Deben analizar estos montos con el bono del año 2021 y ahí se van a dar cuenta de las mentiras del gobierno”.

“Hay escuelas que no tienen gas porque la DGE no paga el gas”, afirmó Sedano, quien explicó que eso también era parte del reclamo de la marcha del martes. “En este sentido develó que son alrededor de 15 las escuelas que no tienen gas”.

“Vamos a seguir moviéndonos en las escuelas, a pesar de la resolución de la DGE que prohíbe que realicemos asambleas dentro de las instituciones”, manifestó la docente.

Respecto de la persecución que están recibiendo las escuelas y las autoridades que han realizado paro, Sedano denunció que el gobierno mandó escribanos a las instituciones para dejar sentado que se habían sumado a la medida de fuerza.

Finalmente, Sedano explicó que la semana próxima se realizarán nuevas asambleas y plenarios para decidir cómo se continuará con las medidas de fuerza.

