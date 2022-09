DNA de suspeito foi encontrado em arma

O judiciário argentino confirmou a descoberta do DNA de Fernando André Sabag Montiel no revólver usado na tentativa de assassinato da vice-presidente Cristina Kirchner.

O cidadão brasileiro de 35 anos está detido desde a tentativa fracassada de assassinato da última quinta-feira.

Enquanto isso, fontes na investigação divulgaram vídeos envolvendo a namorada de Sabag Montiel, Brenda Uliarte.

Nas imagens, a mulher é vista em frente à casa da vice-presidente no bairro da Recoleta de Buenos Aires, pouco antes do ataque.

Brenda Uliarte tinha assegurado à polícia que não via seu namorado desde dois dias antes do ataque.

Por esta razão, a hipótese de que a jovem mulher tinha colaborado com o agressor está ganhando força. Também procuram determinar se há outros envolvidos.

Por outra parte, as autoridades judiciais expressaram sua confiança na recuperação dos dados do telefone celular do agressor.

Fernando Sabag Montiel é o responsável de apontar uma arma, a apenas uma polegada de distância, na cabeça da ex-presidente quando Cristina voltava do Senado no último 1 de setembro.

De acordo com a investigação, o tiro não foi disparado devido a desconhecimento no uso da arma.