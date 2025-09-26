Divorce planner: la nueva figura que acompaña en el proceso de separarse

En los últimos años, surgió en Argentina un nuevo concepto que empieza a ganar terreno: el de las “divorce planners”. Se trata de un servicio pensado, sobre todo, para mujeres que atraviesan un proceso de separación y necesitan una guía integral para tomar decisiones legales, económicas y emocionales en un momento de especial vulnerabilidad.

La creadora del concepto de "divorce planner" en Argentina, Helena Estrada, dialogó con el equipo de Ramos generales y explicó que la idea nació luego de acompañar de manera informal a varias mujeres en sus divorcios y advertir que las dificultades eran comunes. Señaló que se trata de un momento crítico en el que deben resolverse aspectos jurídicos, patrimoniales e impositivos en paralelo con el impacto emocional que conlleva una ruptura.

"Así como se planifican vacaciones, cómo no se va a planificar esto que tiene más impacto. El conocimiento es lo que te saca del miedo. Entender las decisiones que vas a tomar, saber qué corresponde y qué no, conocer cuáles son los pasos; te calma y te hace tomar decisiones racionales y menos impulsivas. Es algo que va impactar no solo en lo económico", expresó, tras detallar los beneficios de planificar el divorcio.

De esa experiencia surgió “Tu Divorce Planner”, una herramienta que combina asesoramiento legal y contención emocional para transitar el proceso de la manera más ordenada posible. Estrada destacó que el objetivo es ofrecer un plan de acción que sirva como guía práctica para alcanzar acuerdos razonables y justos, minimizando el desgaste que suelen provocar este tipo de instancias.

La figura de la “divorce planner” se perfila así como un recurso novedoso en el ámbito local, que busca ayudar a quienes enfrentan una separación a atravesarla con mayor claridad y serenidad.