Divididos, la aplanadora del rock

Rae presenta un programa especial dedicado a una de las bandas más emblemáticas del rock argentino: Divididos.

Durante una hora, con la música de "la aplanadora del rock”, como la llaman sus fanátucos, recorreremos su historia en la voz del conductor del programa en castellano, Juan Sixto.

Desde los inicios en la localidad de Hurlingham (en la provincia de Buenos Aires) hasta su consolidación como uno de los tríos más poderosos de la música argentina.

El programa repasa sus raíces en Sumo, la mítica agrupación liderada por Luca Prodan, y muestra cómo, tras la disolución de aquella banda, Ricardo Mollo y Diego Arnedo encontraron en Divididos una nueva forma de expresión.

Con un sonido inconfundible, mezcla de rock eléctrico y ritmos folklóricos, Divididos construyó una identidad única que atraviesa generaciones.

Con más de tres décadas de historia, múltiples premios y una fidelidad inquebrantable con su público, Divididos sigue demostrando por qué es una de las bandas más queridas y respetadas del país.