Diversidad, regiones y estilos: ejes de la nueva degustación de vinos argentinos del crítico británico Tim Atkin

El crítico de vinos británico Tim Atkin recorrerá la Argentina durante 25 días para degustar más de 1.200 etiquetas y visitar 52 bodegas de distintas regiones del país, como Salta, a la que volverá después de seis años.

Organizada por Wines of Argentina (WofA), entidad responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados mundiales, la decimosexta visita de Atkin al país se desarrollará hasta el 7 de marzo de 2026.

La iniciativa forma parte del plan de acción estratégico que impulsa WofA, orientado a traer al país a los principales críticos e influenciadores internacionales del vino para profundizar su conocimiento sobre la diversidad, calidad y presente de la vitivinicultura nacional.

Durante esos 25 días en el país, Atkin visitará 52 bodegas, realizará degustaciones one-on-one con 93 bodegas y evaluará más de 1.200 vinos de todas las regiones productoras, que se utilizará para la elaboración de su reporte anual sobre Argentina.

"Sé que no es un momento fácil para los productores de vino, y no solo en Argentina, pero creo que aún hay motivos para el optimismo. Puede que la gente esté bebiendo menos, pero creo que está bebiendo mejor", expresó Tim Atkin MW.

Además, el crítico inglés habló sobre su paso por las provincias norteñas: "Este año volveré al norte de Argentina, una región que ‘impacta por encima de su peso’, como decimos en inglés, y tiene una cultura muy diferente a la del resto del país".

"Tengo muchas ganas de ver cómo se han desarrollado algunas de las nuevas zonas de altura y de probar los vinos locales, especialmente los de Malbec, Tannat y Torrontés”.

La visita comenzó en Buenos Aires, donde se realizan degustaciones one-on-one con bodegas de Patagonia, Córdoba, Buenos Aires, Catamarca y La Rioja, brindando una instancia clave para proyectos de todo el país.

Luego, Atkin se trasladará a Mendoza, con un recorrido por bodegas de Primera Zona y Valle de Uco, además de una instancia especial de degustación presencial con bodegas de San Juan y San Rafael.

El viaje finalizará en el Norte argentino, con una visita a Cafayate, marcando el regreso del crítico a esta región luego de seis años, y una degustación especial con bodegas de Jujuy, que tendrá lugar en la ciudad de Salta.

Además de las degustaciones con representantes de bodegas, Atkin evaluará 300 vinos en instancias sin presencia de productores, garantizando un análisis técnico riguroso y objetivo de la oferta argentina.

"Logramos diseñar agendas con actividades diferenciales y atractivas para nuestros invitados, con el fin de destacar temas relevantes y significativos del Vino Argentino", destacó Soledad Juncosa, Hospitality Manager de Wines of Argentina.

Según Juncosa, "la agenda ofrece diversas instancias de participación con una gran representatividad de bodegas de diferentes escalas y regiones vitivinícolas del país, una oportunidad clave para pequeños productores que buscan aumentar su visibilidad y conectarse con la prensa especializada".

El reporte 2025 del crítico inglés contó con 1.730 vinos degustados de 299 productores participantes, con un total de 1.314 vinos que obtuvieron +90 puntos, 170 vinos que obtuvieron +95 puntos, 5 vinos con 98 puntos y 3 vinos con 99 puntos.