Trabajadores del Correo se oponen al traslado de la sede histórica

Tras el anuncio de Alberto Fernández de que la casa de Urquiza, donde actualmente funciona el Correo Argentino, será destinada para el funcionamiento la nueva Univeridad Nacional Juan L. Ortiz, el Sindicato de Trabajadores de Correo y Telecomunicaciones de Entre Ríos, a través de un comunicado publicado este martes, consideró que “el Presidente no fue informado correctamente”, que se oponen a ser "reubicados injustamente" y que "llamó la atención" que no los "hayan hecho partícipes de esta delicada situación que atañe a la totalidad de trabajadores de correos”.

En el comunicado firmado por el secretario gremial del Sindicato, Maximiliano Remedi, y el secretario general, Rubén Mastrachio, explican, en primer lugar, que “no se trata de la casa del General Urquiza, sino del lote que ocupaba la casa que pertenecía a él; dicha casa fue vendida al Poder Ejecutivo de la Confederación Argentina en el año 1860”. En segundo lugar, indican: “Como edificio del Poder Ejecutivo Nacional se destinó a diferentes funciones, a fines del siglo XIX se lo designa como sede de la Oficina de Correos”. En este sentido, detallan que en la década de 1920 se dispuso la construcción de un edificio específico para el funcionamiento del Correo y se demolió la casa que perteneció a Urquiza. Este edificio se inauguró el 29 de diciembre de 1932 y desde entonces es la sede de la sucursal Paraná del Correo Oficialde la República Argentina y sede de la Gerencia de Entre Ríos.

Los trabajadores informaron que el edificio ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Monte Caseros de Paraná, se utiliza para los fines que fue creado y el único vestigio de la casa del presidente de la Confederación Argentina son “las cabezas de león que ornamentan el frente. El edificio es conservado con personal propio, mucho esfuerzo y pocos recursos”.

Por último, declararon que no entienden los fundamentos por los cuales la institución debiera ser “injustamente reubicada. No nos oponemos a la creación de esta nueva Universidad, pero nos llamó la atención que tanto a la empresa Correo Oficial como a los que representamos a los trabajadores, no nos hayan hecho partícipes de esta delicada situación que nos atañe a la totalidad de trabajadores de correos”.

Tras el anuncio oficial, Ruben Mastracchio, secretario general del sindicato de trabajadores, correos y telecomunicaciones de Entre Ríos, expresó: “Nosotros realmente el día que obtuvimos la información por el Presidente, quedamos muy sorprendidos porque no esperábamos esa información, no fuimos partícipes de esta decisión”, agregó “no nos oponemos a la creación de la facultad, pero no en el edificio” finalizó.