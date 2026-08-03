Distinguen a Bares Notables porteños

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presentará una serie documental que recorre las historias de algunos de los Bares Notables porteños más emblemáticos y entregará diplomas a doce de ellos.

“La Ruta de Los Notables”, producción audiovisual que pone en valor su historia, sus personajes y el patrimonio cultural que representan, se presentará el martes 4 de agosto a las 17, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura.

Realizada por la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Cafés (Ahrcc) a través de la Cámara de Bares, Mecenazgo y con el auspicio de la Fundación Santander, fue dirigida por Samir Bitar, con producción general de Manuel Ernesto Sierra.

La serie propone un recorrido por los cafés La Poesía, El Federal, Confitería La Ideal, Café de García, Petit Colón, Café Cortázar, Almacén y Bar Lavalle, Margot, La Ópera, Hipopótamo y La Giralda, rescatando sus historias y el lugar que ocupan en la identidad porteña.

En el mismo acto, se realizará la entrega de diplomas a doce bares notables de la Ciudad de Buenos Aires que fueron incluidos al catálogo de Bares Notables por decisión de la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables.

Serán reconocidos como Bares Notables El Portuario, Josephina's Café, Vía 71, Confitería El Greco, Bar Conde, La Escuela, La Orquídea, Plaza Café, Café Rivas, La Ópera, Boca a Boca y Café Cortázar.