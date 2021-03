Disminuidos Visuales: Cada vez es más difícil acceder a un trabajo

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), existen casi 500 millones de personas con discapacidad con edad para obtener a un trabajo. Sin embargo, para quienes viven con estas dificultades, acceder a un puesto laboral.

Para conocer esta situación, contada por los propios protagonistas, dialogamos con Cristian Tapia, quien asiste a la Escuela de Educación Especial N° 998 para Ciegos y Disminuidos Visuales.

Cristian se mostró preocupado porque, aunque recibe una ayuda económica del Estado, no logra encontrar un lugar donde desempeñar alguna tarea. En este sentido, se lamentó: “Es difícil conseguir. Te dan muchas vueltas. Te dicen que te pueden dar un plan. A veces tenemos pensiones pero no alcanza. Me capacité en el Hospital San Juan, en la parte de salud mental”.