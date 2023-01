Discos que Cumplieron 20 Años

Viajamos al año 2003 y repasamos los discos que este año celebrarán las dos décadas.

Pablo Vazquez en la mañana de Verano de Nacional Rock 937 , presentó canciones de los discos mas importantres que se presentaron hace 20 años y tambien le dio un contexto historico. Un paralelismo entre lanzamientos discograficos y hechos que maracoron el año 2003.

En el baúl encontramos el disco Antihumano de Attaque 77, Infame de Babasonicos, recordamos el momento que vivía FIto Paez mientras presentaba Naturaleza Sangre, Homenajeamos a Maria Gabriela Epumer con The Compilady . Escuchamos dos canciones de Rock And Roll Yo de Charly Garcia, nos manijeamos con Está Saliendo el Sol del disco No es Solo Rock´N Roll de Intoxicados. Recordamso a Luis Alberto Spinetta con Para Los Arboles y cerramos este paseo por el tiempo con Las Pelotas y su disco Esperando el Milagro.

Seguinos

Twitter/NacionalRock937

Facebook/NacionalRock937

Youtube/NacionalRock937

Instagram/NacionalRock937

Spotify/NacionalRock937