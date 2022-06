Diputados no trató el proyecto que busca eliminar la empresa Aguas del Norte

Finalmente, la Legislatura Salteña no trató el proyecto que busca eliminar la empresa Aguas del Norte y la creación de la Secretaría de Gestión Integral del Agua. El diputado provincial por Güemes, Daniel Segura, autor de dicho proyecto, manifestó a través de Radio Nacional Tartagal que no trataron el pedido porque no le dieron dictamen en comisión.

"Pagamos un precio muy alto por un servicio muy malo.[...] Evidentemente hay una decisión política de seguir de esta manera", dijo Segura.

