Diputados: LLA buscará aprobar la reforma del BCRA e Inocencia Fiscal

El primero de los proyectos prohíbe que la autoridad monetaria financie al Tesoro y busca preservar la moneda.

En tanto, el proyecto de Inocencia Fiscal II elimina topes patrimoniales para exteriorizar dólares y refuerza garantías para atraer capitales al circuito formal.

La Cámara de Diputados sesionará a partir de las 12 con un temario que también incluye un tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y la adhesión al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT).

Además, se pondrá en consideración proyecto para bajar la alícuota del IVA a la fécula de mandioca, única iniciativa del bloque misionero.

En las últimas horas se incorporó al temario la denominada Ley Joaquín, una normativa de seguridad en espacios deportivos y recreativos.

Sobre el proyecto referido a la Carta Orgánica del BCRA, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

El texto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.

En relación al proyecto que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

Lo hace al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad pueden solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.