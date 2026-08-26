Diputados: El oficialismo logró la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.

La iniciativa que ahora debe ser considerada por el Senado establece como único objetivo "preservar el valor de la moneda" y se prohíbe la financiación al Tesoro.

El presidente Javier MIlei celebró la aprobación en su cuenta de twitter: “Muchas gracias diputados nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la carta orgánica del BCRA”.

“Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! ahora a pelearla en el senado. VLLC!”, cerró.

Para llegar a los 144 votos a favor, el Gobierno sumó a sus aliados del Pro, la UCR, el MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires; los bloques provinciales de Producción y Trabajo, La Neuquinidad, Independencia y Argentina Federal.

Un sector de Provincias Unidas junto a Elijo Catamarca y la Coalición Cívica se abstuvieron.

En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Miguel Pichetto yNatalia de la Sota, entre otros.

Miembro informante del oficialismo, el diputado Santiago Pauli, explcó: “Cuando hablamos de reforma la Carta Orgánica del Banco Central no solo estamos hablando del Banco Central en sí mismo, sino del valor del trabajo de los argentinos, de nuestros sueldos, nuestros ahorros y la posibilidad de planificar”.

El presidente Javier Milei había presentado el proyecto por cadena nacional el 30 de julio, en pleno Mundial, y expresó que esta reforma "viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación".

Entre las principales modificaciones a la Carta Orgánica, la primera es definir como misión central del BCRA "la preservación del valor de la moneda nacional". En ese sentido, elimina los objetivos múltiples definidos en la reforma de 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.

A su vez, se establece la prohibición de que la entidad financie al Tesoro y se endurecen las condiciones para remover al presidente del BCRA y los integrantes directorio (exigiendo causales específicas), que, además de ser decretada por el Ejecutivo, deberá tener la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso.

También prevé la eliminación de las reservas de libre disponibilidad; fija cambios en la distribución de utilidades y un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.