Presentaron un proyecto para quitarle la jubilación de privilegio a Alberto Fernández

Se trata de dos articulados diferentes impulsados por los diputados Silvana Giudici y Damián Arabia. Surgió a partir de la denuncia de Fabiola Yáñez. Dispone, además, la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos a quienes ejerzan violencia de género o violaciones y tengan condena en segunda instancia El proyecto lleva la firma de los legisladores de Pro Silvana Giudici, Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet, Karina Bachey, José Nuñez, Ramón Bianchetti, Florencia De Sensi, y Patricia Vasquez, entre otros. Lombardi, diputado del PRO, en diálogo con Radio Nacional, explicó en qué consiste dicho proyecto.

"Es para terminar con estas pensiones de privilegio, pero si no han honrado ese lugar y se rebajó el valor de la palabra mientras ejerció la primera magistratura. Entonces no parece necesario recibir la pensión. Que no puedan tener pensiones de privilegio aquellos que cometieron delitos durante el ejercicio de la función pública", expresó.

Lombardi opinó que ejercer violencia de género es "de las peores cosas en que puede caer un ser humano" y que este tipo de cuestiones tienen que ser castigadas. "Nootros vamos a pedir que en el caso de Espinoza que está más avanzado, la obligación de que pida licencia, de suspenderlo en el ejercicio de funciones. Ahí veremos si esto el kirchnerismo lo mide con la misma vara", agregó.