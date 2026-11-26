El proyecto busca prohibir el financiamiento del Tesoro Nacional, como así también cambia la forma de elegir a sus autoridades y sus mandatos.

Tras la aprobación, el presidente Javiel Milei lo celebró en X: “Tenemos nueva Carta Orgánica para el @BancoCentral_AR . Se terminó con más de 90 años de estafa via emisión de dinero para financiar déficit fiscal...VLLC!”

El proyecto, aprobado originalmente con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones en Diputados el 26 de agosto pasado, y modificado por el Senado el 24 de septiembre, fue convertido en ley ahora por la Cámara baja con 141 votos a favor, 0 en contra y 99 abstenciones, que votó en sentido de aceptar o no los cambios introducidos por la cámara revisora.

La iniciativa original aprobada por Diputados establecía que el presidente y los directores del Banco Central serían designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría simple, como sucede actualmente. Sin embargo, para removerlos se exigía una mayoría agravada de dos tercios de ambas cámaras del Congreso.

El Senado modificó ese esquema y dispuso que la destitución de las autoridades requiera el mismo nivel de respaldo político que su designación. De esa manera, se buscó corregir lo que varios legisladores consideraron una asimetría institucional.

Durante el debate, el radical Diógenes González manifestó su apoyo y consideró que “es importante controlar al Gobierno con un Banco Central independiente, aún más viendo lo que ha pasado en el país vecino de Paraguay”.

“Cuidar el valor de la moneda es la misión más importante. Cuidándonos de la inflación es la manera en que cuidamos a los sectores más vulnerables”, dijo y aunque opinó que el texto “no es el mejor”, expresó que “sin dudas fortalece al Banco Central”.

La iniciativa modifica el artículo 3° de la Carta Orgánica para establecer que la misión “primaria y fundamental” del Banco Central será exclusivamente “preservar el valor de la moneda”. Con ello elimina el esquema vigente que también le asigna objetivos vinculados al empleo, el crecimiento económico y la equidad social.

Según el mensaje del Poder Ejecutivo, la política monetaria debe concentrarse en la estabilidad de precios y no asumir múltiples objetivos que podrían resultar contradictorios.

La reforma endurece las condiciones para remover al presidente y directores del Banco Central. Solo podrán ser desplazados por causales taxativas.

Además, elimina la posibilidad de que el ministro de Economía participe en las reuniones del directorio del Banco Central, una facultad que existe actualmente.

La norma deroga los llamados “adelantos transitorios”, el mecanismo por el cual el Banco Central podía asistir financieramente al Gobierno nacional. También prohíbe otorgar préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.

A su vez, impide que el Banco Central compre deuda pública directamente en el mercado primario, cerrando otra vía de financiamiento monetario del déficit fiscal.

Otro aspecto relevante es la derogación del artículo 6° de la Ley de Convertibilidad, que habilitaba el uso de las denominadas reservas de libre disponibilidad. El Gobierno sostiene que ese mecanismo permitió durante años financiar al Tesoro mediante la entrega de reservas a cambio de letras intransferibles.