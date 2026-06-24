Diputados convirtió en ley el acuerdo de renegociación de pago con holdouts

La Cámara baja aprobó con 139 votos a favor y 97 en contra el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que contaba con media sanción del Senado y que tenía un plazo para ser votado antes del 30 de junio.

El proyecto prevé la aprobación de Acuerdos de Conciliación celebrados con dos fondos que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros holdouts.

Se trata de acuerdos por el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001, pero no ingresaron en canjes anteriores.

En los argumentos de la iniciativa, el Gobierno destacó que de esta forma terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos.

Sobre las ventajas financieras, indicó que “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y se podrán “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.

El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.

Asimismo, establece expresamente que los honorarios de los abogados son de exclusiva responsabilidad de los acreedores.

Durante el debate, La Libertad Avanza y el kirchnerismo protagonizaron la discusión con acusaciones cruzadas sobre el origen y pago de la deuda del país a lo largo de los años.

En el rol de miembro informante, el libertario Bertie Benegas Lynch criticó la Ley de Pago Soberano del 2014 y acusó al kirchnerismo: “Fueron irresponsables y sinvergüenzas políticos porque votaron una cesación de pagos arrastrando a los argentinos a una nueva aventura de decadencia”.