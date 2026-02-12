Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

La Cámara baja dio el aval a la iniciativa que baja esa edad de los 16 a los 14 años, y ahora la misma deberá ser debatida por la Cámara alta.

El proyecto contó con 149 votos a favor (LLA y sus aliados) y 100 en contra (UP y la Izquierda), en tanto que se registraron siete ausentes.

La iniciativa fija también en un máximo de 15 años de prisión para menores, excluye la perpetua y prevé sanciones alternativas con enfoque de resocialización; así como criterios más restrictivos para la prisión efectiva.

En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podrían aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.

En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.

El proyecto también menciona la figura del "supervisor"; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos.

Durante el debate, la presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado (LLA), señaló que "la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas".

"Hoy tenemos un consenso histórico de poder cambiar esa realidad", agregó, y retrucó el argumento de "no hagamos nada porque el porcentaje de menores que delinquen son muy pocos".

Por Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, dijo que el oficialismo “no tiene la solución al problema; esta no lo es. Esto no se soluciona con marketing político, cambiando la edad, como si fuera un juego de póker.”

Desde los bloques provinciales, la exgobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, manifestó su apoyo a la ley aunque advirtió que “no correspondía el debate exprés” y que “hay eslóganes que se están usando que no tienen nada que ver con lo que estamos votando.