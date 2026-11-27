El oficialismo de la Cámara baja logró aprobar la iniciativa por 136 votos positivos, 112 negativos y 3 abstenciones, en una sesión que se extendió por más de 12 horas y en la que hablaron 70 oradores.

Durante el debate, mientras el oficialismo ratificó el programa económico del Gobierno y se encargó de criticar el pasado, la oposición puso el énfasis en partidas sensibles y reclamos puntuales de las provincias.

El Presupuesto 2027 se trata del segundo durante la gestión de Javier Milei.

ei, quien durante los dos primeros años de mandato gobernó con la prórroga del plan de gastos y recursos de 2023.

En cuanto a las proyecciones macroeconómicas del Presupuesto 2027, el Gobierno prevé un crecimiento del 4%, una inflación interanual del 18% y promedio anual del 21,1%, y un dólar a fines del año próximo a $1.847. También, un incremento del 3,4% para consumo privado, mientras que el consumo público se estima en 0,6%.

El proyecto contempla gastos totales consolidados por 216 billones de pesos, lo que representa un incremento del 25,3%. En paralelo, los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social alcanzarían los 219,3 billones de pesos, con una suba proyectada del 26,2%.

En materia de erogaciones, se prevé destinar 150 billones de pesos a servicios sociales, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían 1 billón de pesos.

Como miembro informante del oficialismo, Bertie Benegas Lynch dijo que el proyecto oficial se basa en tres pilares que son “el déficit cero, la reducción del peso del Estado a los efectos de bajar impuestos y la previsibilidad económica”.

En ese sentido, destacó el trabajo del Gobierno en bajar la inflación: “Es un 18% el estimado para el año que viene y un interanual del 21%. Seguir bajando impuestos y terminar con la deuda pública”.

En contra del proyecto, el diputado de Encuentro Federal/Provincias Unidas Nicolás Massot afirmó que lo dicho por el miembro informante sobre que “este era un presupuesto con superávit financiero” era “falaz”.

“Un superávit financiero que se muestra de una décima del producto, con un pago de intereses reconocido de 0,16% del producto. Bueno, es lo que se logra con la contabilidad creativa”, aseveró.

Desde el oficialismo, la diputada Laura Rodríguez Machado ponderó que el Presupuesto "tiene superávit financiero", cosa que podía sonar "fría", pero "no hay derecho que se pueda sostener si el Estado no se puede sostener así mismo". En alusión a las partidas sobre discapacidad, le recordó a la oposición los reclamos del sector durante el gobierno anterior.

En el tramo final del debate el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, reafirmó el acompañamiento al proyecto porque "estamos convencidos que la Argentina necesita mantener el rumbo, consolidar los cambios alcanzados, darle previsibilidad a los argentinos".

Durante el debate en particular, el oficialismo perdió dos votaciones: la correspondiente al capítulo II, referido al financiamiento universitario, y el capítulo IV, sobre la partida para la ciencia, imponiéndose en ambos casos desde la oposición los datos correspondientes a su dictamen.