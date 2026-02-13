Diputados aprobó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

La Cámara baja aprobó por amplia mayoría (203 a 42) el acuerdo internacional firmado el pasado 17 de enero en Asunción, que ahora deberá ser considerado por el Senado.

Este acuerdo integral, uno de los más importantes de la historia para ambos bloques, establece un marco moderno para profundizar la asociación política, la cooperación y las relaciones económicas y comerciales birregionales.

Se crea un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que en conjunto representan alrededor del 30% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y cerca del 35% del comercio global.

Al explicar los alcances del proyecto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán (LLA), aseguró que “constituye uno de los mayores acuerdos birregionales del planeta”.

“Y no estamos hablando de un tratado menor, ni de una preferencia arancelaria aislada, sino de la conformación de un mercado ampliado de más de 700 millones de consumidores”, añadió.

Por Unión por la Patria, que se dividió entre quienes apoyaron y quienes rechazaron, el excanciller Jorge Taiana admitió beneficios en materia de venta de carnes, pero cuestionó el tema biodiesel, que Argentina vende a Europa.

“No es tan fácil para las economías regionales; la competencia con Europa es fuerte”, completó.