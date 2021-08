Dip. Chibán: “El gobierno de Macri no ha sabido manejar la economía”

El diputado provincial por la UCR, Héctor Chibán, visitó los estudios de Radio Nacional Tartagal , para desarrollar sus propuestas de trabajo; como precandidato a diputado nacional por la lista Adelante Salta del Frente Juntos por el Cambio.

Durante la charla, el actual funcionario, expresó que “la educación es la herramienta de movilidad social ascendente. Si no tenemos en claro que la educación es la herramienta de movilidad social ascendente vamos a seguir produciendo y reproduciendo pobreza”. En esta línea, precisó” no hay mejor política de seguridad que la educación. Está comprobado en todos los países del mundo que la represión no es una herramienta de seguridad, que la represión es una herramienta de opresión”.

Además, realizó una serie de autocríticas, respecto a la gestión de Mauricio Macri: “El gobierno de Mauricio Macri no ha sabido manejar la economía (…) en segundo lugar, la unión de los argentinos tampoco la logró, se fue con más grieta”, expresó.