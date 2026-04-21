Dimensión Paranormal, un libro sobre la psicología que "involucra la mente, la conciencia, el espíritu y la materia”

Alejandro Parra, doctor en psicólogía y Magister en Investigación Histórica conversó con Adrián Korol por Radio Nacional sobre su libro "Dimensión paranormal", que presentará en la Feria Internacional del Libro.

"La obra es la versión amplaida y actualizada de un libro de 2004 que publiqué con Kier, que se llamó Fenómenos Paranormales y que formaba parte de la serie de televisión Infinito. La actual está destinada a un público en general, pero también para los que transitan estos temas. Entre los mismos, trato lo que tiene que ver de si existe la vida después de la muerte, el poder de la mente sobre la materia, las desapariciones, etc", explicó.

Parra mencionó que también escribió el año pasado sobre los fenómenos de los Medium o personas que "despiertan interés popular" que suelen en épocas de posguerra. "Es importante diferenciar o advertir que existe mucha charlatanería, o lectura en frío, que es una estrategia psicológica", agregó.