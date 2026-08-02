La enorme mayoría de los compositores de este período no pudieron dedicarse exclusivamente a su arte, es decir, sin más ni menos, a componer. En líneas generales sus ingresos provenían de otros menesteres, vinculados por cierto con la música. Sin embargo, hubo excepciones y se los conoció como diletantes ( palabra esta que proviene de la voz italiana ”diletto”, o sea, deleite); hablamos de artistas que componían meramente por placer; lo veremos con Alessandro Marcello o Tomaso Albinoni, entre otros.

Los Caminos del Barroco. De lunes a viernes a las 11.

Textos y selección musical: Carlos Díaz Rocca & Claudio Castro.

Locución: Hernán Jechsmayr.