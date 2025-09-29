Diez años del innovador "Tandas Nuevas"

Tandas Nuevas, el proyecto multidisciplinario del periodista y DJ argentino Andrés Valenzuela, cumple diez años y lo celebra durante octubre con una serie de actividades especiales.

Como parte de los festejos, Valenzuela ofrecerá DJ sets temáticos que repasarán lo mejor de su trayectoria como musicalizador de milongas, además de dos charlas virtuales y un evento sorpresa.

En este marco, visitó la emisión en español de RAE y conversó con Juan Sixto sobre esta década de trabajo, el presente del Tango Siglo XXI, sus inicios y las novedades que se vienen.