Dieta Keto: ¿en qué consiste y funciona para bajar de peso?

La nutricionista Agustina Salazar (MN 9890) en diálogo con el equipo de Korol en el Aire, habló sobre la la dieta keto o cetogénica por Radio Nacional, donde dio su opinión sobre las mismas y cuál es una buena alimentación. ¿Cuál es hambre real y cuál es hambre emocional?.

"La alimentación cetogénica o keto es un enfoque nutricional que utilizamos para ciertas condiciones de salud de los pacientes. Consiste en bajar el consumo de hidratos de carbono para poder usar las grasas como fuentes de energía", dijo. "Tanto la de los alimentos que consumimos como la de nuestro tejido adiposo", agregó la especialista.

Salazar explicó que las grasas que se consumen dentro de la dieta keto no pueden ser "sin control". "Además hay que elegir las grasas de calidad: la de la palta, la de las acietunas, la del aceitr de oliva, etc", agregó.