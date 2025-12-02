Diego Zigiotto en Amnesia: “Buenos Aires tiene capas… y cuando las levantás, descubrís otra ciudad”

En Amnesia, Pablo Valente conversó con Diego Zigiotto, periodista, escritor y uno de los mayores conocedores de la Buenos Aires secreta, misteriosa y legendaria. Una charla apasionante sobre túneles debajo de la Casa Rosada, fantasmas del cementerio de Recoleta, palacios que ya no existen y esa mezcla única entre esplendor europeo y caos porteño.

Zigiotto describió la ciudad como un enorme archivo en capas:

“Podés recorrer Buenos Aires por las iglesias, por los cines, por el misterio, por las curiosidades… levantás una capa y aparece otra ciudad.”

Contó su fascinación por mirar “hacia arriba” en el microcentro:

“Entre el apuro y el tránsito miramos el piso… pero si levantás la vista, descubrís edificios que no podés creer que existen.”

Recordó también el impacto que generan sus visitas guiadas, donde revela historias increíbles como la de Rufina Cambaceres, la mítica “dama de blanco” del cementerio de Recoleta. Vino con una explicación precisa sobre cómo se crean las leyendas y cómo la investigación histórica separa mito de realidad.

Zigiotto habló además de la transformación urbana y de cómo la ciudad borró —y a la vez reinventó— parte de su identidad:

“Buenos Aires está viva. Cambia. A veces perdemos patrimonio, pero también ganamos nuevas capas arquitectónicas.”

El cementerio de Recoleta, dijo, es “un bazar histórico”, con presidentes, artistas, músicos, militares, premios Nobel y personajes oscuros de la crónica policial. Y explicó por qué turistas, músicos y celebridades de todo el mundo lo visitan apenas pisan la ciudad.

También profundizó en el costado más siniestro de Buenos Aires: crímenes históricos, asesinos legendarios como el Petiso Orejudo o Yiya Murano, y por qué esas historias atraen incluso en épocas de inseguridad.

Zigiotto hoy se dedica a recorrer, investigar y difundir ese costado oculto porteño a través de libros, radio y tours como Buenos Aires Misteriosos, donde combina historia, leyenda y arquitectura.

Podés encontrarlo en:

📍 buenosairesmisteriosa (Instagram del tour)

📍 @diego.m.zigiotto (Instagram personal)

📍 zigiottoviajes.com.ar